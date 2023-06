MARIÁPOLIS: Vereador cobra a implantação do piso nacional de enfermagem no município

Em sessão da Câmara Municipal de Mariápolis, o vereador Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo), apresentou requerimento solicitando que a Prefeitura Municipal de Mariápolis junto ao setor competente, informe sobre quais estudos foi realizado para instituir no município o cumprimento da emenda constitucional n° 124 de 14 de julho de 2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, para os servidores públicos das referidas categorias do município.

Ainda o vereador solicitou para que seja encaminhada cópias destes estudos, processos administrativos e documentos semelhantes sobre o assunto, ou que, em não tendo iniciado, seja deflagrado o devido processo administrativo para o reconhecimento desta importante categoria do serviço público e para a sociedade.

Ressaltou o vereador que tendo em vista que, como se sabe, a enfermagem é uma ciência cujo objetivo é a implantação do tratamento de doenças e o cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou em comunidade de modo integral.

“Este profissional é extremamente importante para a sociedade e, principalmente durante a pandemia da Covid-19, se mostrou firme em seus propósitos e juramentos”, afirmou o vereador.

De acordo com a Lei nº 14.434, de agosto de 2022, o piso salarial dos enfermeiros foi fixado em R$ 4.750,00 mensais e os dos técnicos de enfermagem e de auxiliares de enfermagem em R$ 3.325,00 e R$ 2.375,00 respectivamente.

“Vale destacar que esta é uma luta antiga e, principalmente justa, de toda a classe de enfermagem que, mobilizada, garantiu a aprovação deste piso salarial e que agora precisa ser implantado no município pela administração municipal”, afirmou o vereador Bicudo.