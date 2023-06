Sicredi é destaque em ranking de agentes financeiros do BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) reconheceu, nesta quarta-feira (14), os agentes financeiros parceiros com melhor desempenho no ano de 2022 em nove categorias. O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6,5 milhões de associados e presente em todas as regiões do Brasil, conquistou o 1º lugar nas categorias “Atendimento ao Cliente” e “Economia Verde”. Também ficou em 2º em “Microcrédito” e na terceira colocação nas categorias “Programas BNDES Crédito Rural” e “Abrangência em Linhas BNDES”.

O Sicredi é um dos agentes financeiros parceiros do BNDES, fazendo com que os recursos do banco de desenvolvimento tenham maior capilaridade. Na categoria ‘Atendimento ao Cliente’, foram reconhecidos os agentes financeiros que realizam o melhor atendimento em etapas de solicitação, aprovação, liberação e acompanhamento das linhas de crédito do BNDES, sendo o indicador obtido por meio de pesquisa com os usuários.

“A primeira posição em ‘Atendimento ao Cliente’ reforça nosso compromisso em promover soluções com foco nas necessidades dos nossos associados, prezando pelo relacionamento próximo e ativo nas comunidades em que estamos inseridos, tendo o BNDES como grande parceiro. Nossa relação de confiança e de proximidade possibilita conhecer cada associado e sugerir uma alternativa de crédito adequada conforme seu perfil e realidade”, afirma Gustavo Freitas, diretor-executivo de Crédito do Sicredi.

Também primeira colocada na categoria “Economia Verde”, a instituição financeira cooperativa foi a que mais concedeu crédito via BNDES em 2022 para projetos voltados a energia renovável, saneamento, transporte, irrigação e práticas sustentáveis de produção florestal, com destaque para projetos voltados à agroecologia e à bioeconomia para a agricultura familiar. “Esse reconhecimento reforça nosso compromisso em apoiar iniciativas que contribuem para o desenvolvimento sustentável, fundamental para o Brasil”, complementa Freitas.





O Sicredi e o BNDES são parceiros há mais de 25 anos e a instituição financeira cooperativa disponibiliza soluções para os mais diversos segmentos por meio das linhas do banco de desenvolvimento, o que também é evidenciado pelo resultado nas categorias “Microcrédito”, “Programa BNDES Crédito Rural” e “Abrangência em Linhas BNDES”.

Sicredi | Reconhecimentos das Performances dos Agentes Financeiros do Sistema BNDES em 2022

1º lugar | Atendimento ao Cliente

1º lugar | Economia Verde

2º lugar | Microcrédito

3º lugar | Programas BNDES Crédito Rural

3º lugar | Abrangência em Linhas BNDES

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Site do Sicredi: www.sicredi.com.br