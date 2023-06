FLORA RICA: Tradicional festa junina terá a apresentação do Trio Violada

A Secretaria Municipal da Cultura confirmou a realização da tradicional festa junina de Flora Rica com o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal.

De acordo com a Secretaria Municipal da Cultura, o evento será dia 24 de junho, a partir das 20h30 na praça matriz.

Dentre as atrações confirmadas haverá show do Trio Violada e Banda, apresentações de quadrilhas, comes e bebes típicos gratuitos, como pipoca, amendoim, bolo de fubá, chocolate quente e quentão.

A Secretaria Municipal da Cultura informa ainda que no local também haverá praça de alimentação comercial.