FLÓRIDA: Santa Casa realiza campanha de arrecadação de alimentos

A Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista iniciou a campanha de Arrecadação de Alimentos para a alimentação dos pacientes internados, com a denominação “Campanha Cesta Solidária – Alimentos para a Santa Casa”

Neste momento os itens da cesta básica arrecadados são óleo de soja, macarrão e molho de tomate, todavia a Santa Casa aceita qualquer outro tipo de alimento.

Esta campanha tem um caráter permanente ocorrendo somente à mudança de itens a cada mês. Os pontos de entrega dos donativos são: Portaria da Santa Casa, Supermercado Ikeda, Supermercado São Vicente, Supermercado Florenza e Mercadinho Resende.

O provedor da Santa Casa, Aguinaldo Carvalho expõe, que a instituição é grata por todos os donativos, campanhas, convênios, leilões, depósitos financeiros avulsos, trabalhos voluntários e as orações vindas de todas as expressões de fé religiosa.

Para se ter uma noção de como são as contas mensais da Santa Casa que geralmente terminam fechando no vermelho podemos ver o resultado financeiro consolidado de abril. As despesas foram R$ 283.410,53 e as receitas R$ 250.469,74 causando assim um déficit de R$ 32.940,79.

Existem outras campanhas acontecendo, as quais seguem os respectivos valores.

PIX Solidário; Fevereiro R$ 7.021,84. Março R$ 2.860,00. Abril R$ 415,00. Maio R$ 310,00. Rifa do dia das mães R$ 1.485,00.

“Nós prosseguimos com a campanha do PIX SOLIDÀRIO, pois nossas obrigações financeiras sempre são grandes, só para ter um exemplo o gasto com água e esgoto em maio foi de R$ 1.990,13. É por isso que carecemos de todo auxílio possível para permanecermos proporcionando atendimentos em saúde a população floridense”, finalizando o provedor Aguinaldo.

As doações para a instituição podem ser feitas pela chave PIX 47929187000176, que é o CNPJ da Santa Casa vinculado à conta corrente 105.643-3 da agência 0920-2 do Banco do Brasil.