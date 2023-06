REGIÃO: CDHU tem novo gerente regional

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) tem novo gerente regional em Presidente Prudente.

Foi nomeado para ocupar a função Lucas Haro, que já atuou na secretaria estadual de Habitação no Programa Especial de Melhorias.

De acordo com informações a nomeação é uma escolha do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O novo gerente é ligado ao deputado federal Fernando Marangoni (União), que foi secretário estadual da Habitação. Lucas Haro foi um dos coordenadores de sua campanha eleitoral no ano passado.





Lucas Haro é formado em Administração; é natural de Piquerobi, mora atualmente em Presidente Prudente e ainda foi chefe de gabinete do ex-deputado estadual Ataíde Teruel (Podemos).

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Lucas Haro afirmou que ficou honrado com a nomeação e irá trabalhar com toda a equipe da CDHU visando atender da melhor forma possível os municípios da região.