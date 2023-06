ARTIGO: Corredor da fome? Persona non grata?

Na semana passada, ao tentar explicar o significado da expressão política do pão e circo (que usei num texto, publicado neste mesmo espaço) acabei falando que a Nova Alta Paulista também é conhecida pelo nome de corredor da fome. Como a emenda saiu pior que o soneto, não faltou quem dissesse que sou persona non grata na região.

Para evitar novos mal-entendidos, hoje tentarei mostrar a origem do apelido que desagradou tanta gente. O inicio dessa história se deu com a geada negra de 18 de julho de 1975, que queimou os cafezais que estavam colocando a Nova Alta Paulista na condição de uma das regiões mais promissoras do Brasil.

O impacto do sinistro climático foi tão devastador que da noite para o dia milhares de famílias se viram em situação de extrema pobreza. Logo a região passou a ser comparada ao Vale do Ribeira, e não demorou para receber o apelido de corredor da fome, o que seria reforçado em reportagens dos jornais Estadão e Folha de São Paulo.

Se por um lado o pejorativo nome se consolidava, por outro a inação dos políticos da região só fazia piorar a situação das famílias mais pobres. Infelizmente, a citada inércia política veio para ficar, e a Nova Alta Paulista segue ocupando péssimos lugares no ranking das desigualdades sociais no Estado de São Paulo.

Dentro deste cenário desanimador, alguns recortes merecem destaque. A submissão da maioria dos prefeitos ao governo do estado é um deles. O apoio político dado para a instalação de presídios em várias cidades e para a cobrança de pedágios numa rodovia sem ao menos ser duplicada, são exemplos dessa subserviência. Decisões como essas inibem a vinda de empresas geradoras de empregos e renda para a região.

Para encerrar, gostaria de dizer que não foi só por causa da geada de 1975 e da letargia dos políticos que a região recebeu o apelido de corredor da fome. São igualmente culpados os cidadãos que se deixam levar pela nefasta política do pão e circo. Quanto a ser considerado persona non grata, isso é sinal que os meus inocentes artigos estão atingindo o objetivo. Até a próxima semana, caro leitor!