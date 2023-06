Em bicicleta na rodovia, idoso morre atropelado

Um idoso identificado como Osvaldino Rodrigues da Mata, 65 anos, morreu na noite desta quinta-feira , 22, após ser atropelado na rodovia Assis Chateaubriand SP 425, em Rinópolis.

A vítima seguia sobre a via, com sua bicicleta quando foi atropelado por um veículo Gol que fugiu do local.

O Corpo de Bombeiro de Osvaldo Cruz chegou a socorrer a vítima até ao Pronto Socorro de Rinópolis, mas já deu entrada sem vida.

A Polícia Militar Rodoviária base operacional de Tupã, Polícia Militar de Rinópolis, Polícia Civil de Tupã, Polícia Científica e Departamento de Estrada e Rodagem (DER), trabalharam na ocorrência.