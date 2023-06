Homem é preso por lesão corporal e porte de arma de fogo

Após informações via COPOM, de que pelo Bairro Jardim Toquemburgo teria um homem ferido por arma branca, militares se deslocaram ao local onde se depararam com um indivíduo, de 51 anos, deitado na calçada tendo as costas ensanguentada e em total estado de embriaguez, o qual já era socorrido pelo serviço de ambulância do município, conduzindo-o para a Santa Casa de Osvaldo Cruz.

De imediato e com base em outras informações, militares foram até a residência de um suposto autor (55), que ao ser chamado atendeu a equipe e autorizou a entrada.

Por haver várias denúncias de que tal indivíduo, após uso de bebidas alcoólicas efetuava disparos com arma de fogo, ele foi questionado e negando as denúncias autorizou buscas em sua residência, sendo localizado pelos militares, no interior do guarda roupa, uma espingarda artesanal, um recipiente com espoletas e outro com chumbinho.





Questionado também sobre as agressões ao indivíduo socorrido, disse que estava em um “churrasco” quando teria sofrido ameaças de morte e por isso teria deferido dois golpes de facão no indivíduo e tê-lo colocado na calçada.

Recebeu voz de prisão e permaneceu preso pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal, aguardando audiência de custódia.

A vítima recebeu sutura e permaneceu em observação, porém, sem risco de morte.