HOSPITAL DO CELULAR em novo endereço em Lucélia

O Hospital do Celular agora está em novo endereço em Lucélia.

Antes na avenida Internacional, agora na Galeria Lucélia, ao lado da praça da matriz, a empresa oferece tudo em acessórios para celulares, películas, capas e vários itens com diversidade para atender todos os modelos.

Como o próprio nome já diz, o Hospital do Celular conta com técnicos especializados em cuidar do seu aparelho e prestar serviços de manutenção com rapidez e eficiência.

Entre os serviços de assistência prestados, estão o de troca de tela, bateria, placa, câmera; alto-falantes, face ID, digital e sinal.

No Hospital do Celular de Lucélia, já foram reparados mais de 4 mil aparelhos e isso mostra o quanto a empresa é requisitada quando o assunto é cuidar do seu celular.

O telefone do Hospital do Celular é o (18) 98172-6767 com direção do André e da Franciele.