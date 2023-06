Lucélia ganha mais um estúdio com PodCast

Está funcionando na cidade de Lucélia desde a última quarta-feira (14), o Estúdio Evaldo Siqueira batizando o nome em homenagem ao radialista Evaldo Siqueira, recentemente falecido em acidente próximo ao trevo de Lucélia.

No comando do novo projeto está o “Amigo Cido” conhecido como Cido do Gás. Está localizado na rua Altino José Pereira, n.º 202, na Vila Cayres, em Lucélia.

Segundo informou o Cido, este podcast vem com vários quadros sendo homenagens, entrevistas, quadro minha história minha vida, testemunhos de vida, e informações gerais. O quadro também entrevistará muitas pessoas com profissões diferentes, visando levar conhecimento sobre as atividades exercidas por moradores de Lucélia, oferecendo mais conhecimento aos ouvintes e participantes.



Cido convida as pessoas que quiserem participar dos quadros que for interessante para entrar em contato através do telefone/zap (18) 99658.6014 e agendar a data.

Serão abordados todos os temas com exceção de política, religião e futebol, pois cada pessoa tem sua própria opinião.

Cido ressalta ainda que o nome do estúdio é devido a uma grande amizade que foi criada em tão pouco tempo, mas parecendo ser amigos de infância.

O estúdio com PodCast pode ser assistido em tempo real em sua página no facebook Aparecido Nascimento da Silva, e em breve, será também assistido no Instagram e no canal do Youtube.