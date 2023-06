LUCÉLIA: Matogrosso & Mathias leva grande público na abertura do “Arraia da Amizade”, que continua hoje

Como principal atração do aniversário de Lucélia, a Prefeitura Municipal está realizando o “Arraia da Amizade” com grandes atrações para se apresentar na Capital da Amizade.

O “Arraia da Amizade” marca ainda a volta da Via de Acesso na entrada da cidade como local oficial da programação.

Ontem (quinta-feira) na abertura do “Arraia da Amizade” teve o show de Matogrosso & Mathias que levou um grandioso público que vibrou e se emocionou com as músicas da famosa dupla sertaneja.





Hoje (sexta-feira), tem shows com “pratas da casa”, do Instituto Sociocultural Lala Gonzaga e com o Grupo Ki Moral.

No encerramento no sábado (24) data oficial do aniversário de Lucélia, terá o esperado show com Luan Pereira.

Com uma megaestrutura, o “Arraiá da Amizade” ainda conta com praça de alimentação a partir das 20h00 para proporcionar diversão e momentos de lazer para toda a família.