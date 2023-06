Após ser atropelada em praça, menina de dois anos tem perna amputada

Os policiais foram informados por populares que os familiares da criança atropelada socorreram a vítima com fratura exposta na perna esquerda e, possivelmente, quadril para o Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente.O local do acidente foi preservado até a chegada da Polícia Científica para realizar perícia e uma equipe da PM foi até o HR conversar com os pais da menina para entender o que aconteceu.

Na unidade hospitalar, o pai da criança disse aos policiais que estava com a família na praça, quando avistou um veículo indo em direção ao local em alta velocidade em ziguezague. O veículo subiu a calçada desgovernado e atingiu sua filha.