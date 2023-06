Carro é atingido em desabamento de telhado

Na manhã desta sexta-feira (23), o telhado da garagem de uma residência localizada na rua Manuel dos Santos, região do Conjunto Esportivo “Jubileu de Ouro”, em Osvaldo Cruz desabou parcialmente, danificando o carro do morador.

A viga de sustentação do madeiramento da garagem que era afixada na parede da casa e no muro de alvenaria, quebrou em uma das pontas, torcendo a estrutura e parando sobre o veículo.

A Defesa Civil do Município esteve no local e interditou a garagem até que fosse feito o trabalho de desmontagem, com a retirada das telhas e do madeiramento, o que foi feito a tarde.

Com a desmontagem da cobertura, será possível tirar o veículo sem maiores problemas.

A família moradora do imóvel vai poder continuar na casa, usando um corredor lateral para acessar as portas dos fundos.

A reportagem do Portal Metrópole de Notícias falou com o morador que se mostrou aliviado, afinal ninguém da família se feriu.