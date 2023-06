Homem morre após ficar preso nas ferragens em grave acidente em rodovia de Birigui

Uma colisão entre dois veículos no km 29 da rodovia Deputado Roberto Rollemberg, em Birigui, no início da noite de sexta-feira, causou a morte de um dos condutores e deixou mais duas pessoas feridas.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um Fiat Doblô, um homem de 58 anos que estava sozinho no veículo, seguia sentido Brejo Alegre. Ele tentou ultrapassar uma carreta canavieira em uma faixa permitida e acabou batendo de frente com um GM Corsa que trafegava sentido Birigui.

No automóvel estavam o condutor, Benedito Manhas Morgado, 64 anos, e um passageiro de 39 anos. Devido à gravidade do acidente, já que os veículos colidiram em alta velocidade, Morgado ficou preso às ferragens do Corsa e morreu no local.

Já o condutor do Doblô fraturou uma das pernas. O passageiro do Corsa teve fratura nos braços, Ambos foram socorridos e levados ao Pronto-Socorro de Birigui. Nenhum dos envolvidos tinha sinais de embriaguez e o boletim de ocorrência foi registrado como não criminal.