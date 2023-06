Incêndio destrói cabine de caminhão em Fernandópolis

Um incêndio consumiu por completo a cabine de um caminhão na noite de desta sexta-feira, dia 23, na Rodovia Antônio Faria, sentido Macedônia a Fernandópolis.

De acordo com o motorista, que não teve a identidade, o fogo teve início no pneu dianteiro direito da carreta, espalhando-se rapidamente para a cabine do veículo. O motorista relatou ter percebido a fumaça e as chamas imediatamente, mas foi incapaz de controlar o incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. No entanto, apesar dos esforços das equipes de emergência, as chamas se propagaram com intensidade e consumiram completamente a cabine do caminhão, resultando em perda total.

Não houve relatos de feridos no incidente. O motorista do caminhão conseguiu escapar a tempo, mas lamentou a perda total do veículo de trabalho.