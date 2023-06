LUCÉLIA: Show com Luan Pereira encerra hoje o “Arraia da Amizade”

Como principal atração do aniversário de Lucélia, a Prefeitura Municipal está realizando o “Arraia da Amizade” com grandes atrações para se apresentar na Capital da Amizade.

O “Arraia da Amizade” marca ainda a volta da Via de Acesso na entrada da cidade como local oficial da programação.

Na quinta-feira (22) na abertura do “Arraia da Amizade” teve o show de Matogrosso & Mathias que levou um grandioso público que vibrou e se emocionou com as músicas da famosa dupla sertaneja. Já na sexta-feira (23), também com grande público ocorreram shows com os “pratas da casa”, do Instituto Sociocultural Lala Gonzaga e com o Grupo Ki Moral.

Já neste sábado (24), data oficial do aniversário de Lucélia terá o esperado show com Luan Pereira.

Com uma megaestrutura, o “Arraiá da Amizade” ainda conta com praça de alimentação a partir das 20h00 para proporcionar diversão e momentos de lazer para toda a família.

FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO

Ainda neste sábado, data oficial de aniversário de Lucélia haverá o Festival de Bandas e Fanfarras e ato cívico na avenida Internacional a partir das 9h00.



Também haverá missa em Ação de Graças pelo aniversário de Lucélia e Festa de São João Batista na Igreja Matriz. Além do Torneio de Futebol Veteranos no Clube da Paulista.

Já no domingo (25), haverá o Encontro de Carros Antigos na via de acesso e outros eventos como Batalha de Rimas, entre outros no mesmo local no período da tarde.

Ainda no dia 25, a partir da 9h00, haverá a final do Campeonato Veteranos da Alta Paulista e antes terá partida de futebol com craques da seleção brasileira e times do futebol brasileiro.