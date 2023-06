OSVALDO CRUZ: Atleta conquista o Campeonato Paulista Sub-18 de salto em distância

No último fim de semana, a jovem osvaldo cruzense Laura Fernanda, de apenas 15 anos, brilhou no Campeonato Paulista Sub 18 de Atletismo ao se consagrar campeã na prova do Salto em Distância.

Com uma marca impressionante de 5 metros e 38 centímetros, Laura demonstrou seu talento e determinação.

O destaque da vitória de Laura é ainda mais notável considerando que a atleta competiu na categoria Sub 18, superando adversárias mais velhas e experientes.

Essa conquista é mais um marco na trajetória promissora da jovem esportista, que já havia sido campeã Estadual nas categorias Sub 14 e Sub 16.

Vale ressaltar que Laura Fernanda faz parte do projeto “Um Salto Para a Vida”, uma iniciativa conjunta entre a Oca Empreendimentos, a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, e os atletas de Osvaldo Cruz.

Esse projeto visa incentivar e apoiar o desenvolvimento de jovens talentos esportivos, proporcionando oportunidades para que eles possam alcançar seu potencial máximo.

Além da vitória de Laura, também devemos reconhecer o desempenho do atleta Vitor Hugo, que conquistou o 3° lugar no ranking estadual de Salto em Distância.

Com a marca de 6 metros e 22 centímetros, Vitor Hugo demonstrou sua habilidade e dedicação no esporte.

Os atletas de Osvaldo Cruz estão demonstrando um excelente desempenho nas competições estaduais, e essas conquistas são resultado de um trabalho árduo, disciplina e apoio do projeto “Um Salto Para a Vida”.

A parceria entre a Oca Empreendimentos e a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo está proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento esportivo dos jovens talentos da região.