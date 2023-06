ADAMANTINA: Prefeitura inaugura revitalização da Praça Elio Micheloni

Na noite da última sexta-feira (23), a Prefeitura de Adamantina realizou a cerimônia de inauguração da revitalização da Praça Elio Micheloni.

Na oportunidade, participaram da solenidade a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, representando o prefeito Márcio Cardim, Antonio Vaz Serralha, Diretor do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR), secretários municipais, Aguinaldo Galvão, presidente da Câmara Municipal e Noriko Saito, vereadora, entre outras.

O secretário de Cultura e Turismo, Sergio Vanderlei da Silva, pontuou a importância de todas as iniciativas que tem sido feitas no segmento do turismo como forma de potencializar o município.

Por sua vez, Gustavo Taniguchi, secretário de Gabinete, lembrou que há muito tempo a praça não recebia investimentos e isso foi possível, pois Adamantina é MIT.

“O MIT é algo muito bacana, pois não há limite entre cultura, turismo e esporte. Eu estava na equipe que criou essa ação e estar aqui é poder ver a recuperação de um espaço público. Meu desejo é que os próximos recursos sejam bem aplicados e que eu volte para fazer novas entregas”, afirma Antonio Vaz Serralha, diretor do DADETUR.

A vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha” relembrou todas as inaugurações que vêm sendo realizadas no município durante as comemorações que marcam os 74 anos do município.

Logo após, foi realizado o Rock na Praça. Na oportunidade, subiram ao palco as bandas The Duff’s, Aerovinil e U2Cover Station.

Obras executadas na revitalização da Praça Elio Micheloni

As obras executadas no local foram: a construção dos banheiros, troca de iluminação, revitalização da estrutura da fonte e, ainda, implantação da nova fonte. Ao todo, foram investidos R$ 615.073,96 provenientes do Governo do Estado e mais a contrapartida municipal de R$ 108.981,07.

O recurso estadual foi destinado a Adamantina, pois a cidade é Município de Interesse Turístico (MIT) desde 26 de fevereiro de 2019. Com isso, é possível pleitear recursos do Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas.