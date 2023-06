ADNAP convida governador Tarcísio de Freitas para nova visita a Nova Alta Paulista

Durante a presença do Governador Tarcísio Gomes de Freitas em Adamantina, no último dia 16, para a inauguração do novo Pronto Socorro da Santa Casa, contou com a presença da diretoria e membros da ADNAP (Associação Direita Nova Alta Paulista).

Como sempre acontece em eventos com o governador Tarcísio de Freitas, ele falou com os membros da ADNAP dedicando uma atenção especial a equipe.

Na oportunidade a ADNAP teve a oportunidade de entregar em mãos um convite especial ao governador Tarcísio de Freitas, para que visite a tradicional Festa do Ovo, que acontecerá na cidade de Bastos no mês de julho.





SENADOR MARCOS PONTES

A ADNAP também esteve recentemente com o senador Marcos Pontes, durante a realização do 3° Space Dinner, evento organizado pela Fundação Marcos Pontes ocorrido no Aeroclube da cidade de Bauru.

Aproveitando a oportunidade os representantes da ADNAP reforçaram o convite para que visite a região e trouxe a confirmação da primeira visita do Senador Marcos Pontes na Nova Alta Paulista, que será na Festa do Ovo de Bastos.