Expo Araçatuba de 2023 será evento 100% indoor, afirmam Siran e empresa organizadora

EQUESTRE E BIOENERGIA

Outra arena do complexo será utilizada para a realização de provas equestres: laço em dupla, ranch sorting e 3 tambores. Também haverá workshop de equitação básica e 3 rambores. De acordo com o diretor do Siran João Mário Geralde estão em negociação workshops de ranch sorting e de julgamento de mangalarga.

Na parte de bioenergia, o gerente de Marketing e Comunicação da Udop (União Nacional de Bioenergia), Rogerio Mian, ressaltou a importância da cana-de-açúcar como fonte de energia, alimento e desenvolvimento, e ressaltou a parceria entre a entidade e o Siran, tanto na Expô quanto no 16º Congresso Nacional de Bioenergia, que será realizado em Araçatuba nos dias 5 e 6 de julho.

“Udop e Siran sempre tiveram sinergia, pois trabalham em função do agronegócio e para o produtor rural e empresas deste setor tão representativo na economia regional e nacional. Dessa forma, as duas passam a andar de mãos dadas nos seus grandes eventos. No caso da Expô, vamos realizar palestras e cursos técnicos para fornecedores e empresas, fomentando o setor de bioenergia”, explicou Mian.

Segundo o presidente do Siran, Thomas Rocco, a intenção com a Arena Siran Agro é disponibilizar ao público interessado o melhor da genética bovina de corte, da bioenergia e dos esportes equestres, com muita oportunidade de aprendizado e networking.

“Este novo e inovador formato indoor está totalmente alinhado com as ações que vêm sendo realizadas nas mais representativas feiras agropecuárias Brasil afora. Temos certeza de que, desde já, esta é uma proposta vencedora e queremos contar com empresas e produtores rurais ao nosso lado, em uma parceria bem-sucedida na retomada da grandiosidade da parte rural da Expô Araçatuba.”