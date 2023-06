FLORA RICA: Prefeito busca novos recursos com deputados

Durante a viagem à São Paulo, o prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria esteve com parlamentares, solicitando apoio para garantir novos recursos ao município de Flora Rica.

Dentre os encontros, o prefeito esteve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) com o deputado Rômulo Fernandes, onde protocolou ofícios.

Logo após, participou de uma reunião com o assessor do deputado Rui Falcão juntamente com prefeito Paulinho de Maracaí.

“Durante esses encontros, o município fica atualizado sobre novos programas e recursos do governo, inclusive, reforçamos a aliança com os parlamentares, que nos auxiliam nestas conquistas”, destacou o prefeito Fábio.

Ainda na viagem a São Paulo, o prefeito esteve com a presidente do Conselho do Fundo Social, Berenice Giannella.

Na oportunidade foram garantidas roupas de inverno novas e seminovas, que serão entregues às famílias em vulnerabilidade social, além de cobertores.