FLORIDA: Cultura informa abertura de Consulta Pública on-line para elaboração e implementação da Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, realiza até o próximo dia 30 de junho uma chamada publica virtual votada exclusivamente aos artistas e profissionais da área, interessados nos recursos financeiros que serão destinados ao município pela Lei Paulo Gustavo.

O programa visa amparar artistas que atuam em diversas áreas, como música, dança, literatura, artes visuais, entre outras.

Os artistas interessados em se cadastrar para a Lei Paulo Gustavo, devem fazê-lo exclusivamente através do formulário on-line disponibilizado no site da prefeitura. Esse processo é fundamental para garantir a participação do programa de auxílio e deve ser realizado no período de até o dia 30 de junho

Os artistas e agentes culturais que não possuem acesso à internet ou tem dificuldade para realizar o preenchimento do formulário, deve procurar a Secretaria de Cultura no Centro Olímpico “ Dr. Hiroshi Osaki ”, antiga piscina.

