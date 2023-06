LUCÉLIA: Encontro de Carros Antigos é realizado com sucesso

Fazendo parte da programação de festividades alusivas ao aniversário de 79 anos da Capital da Amizade foi realizado o 1º Encontro de Carros Antigos de Lucélia.

O evento foi realizado no dia 25 de junho (domingo) na via de acesso na entrada de Lucélia.

No local além da exposição de carros antigos ainda haverá praça de alimentação e terá um sensacional show de rock, além de outras atrações, devendo atrair público de Lucélia e toda a região.

A exposição de carros recebeu um grande número de visitantes que puderam conferir verdadeiras relíquias de veículos, muitos deles chamando atenção até mesmo dos mais apaixonados.

A realização do 1º Encontro de Carros Antigos foi do Clube do Carro Antigo de Lucélia e contou com o apoio da Prefeitura Municipal.