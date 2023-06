FLÓRIDA: Novo encontro para instalação de fecularia acontece sábado

Acontece no próximo sábado (1º), o segundo encontro que tem como foco a instalação de uma fecularia em Flórida Paulista.

A iniciativa do grupo Flórida Agrícola, tem como principal meta, o desenvolvimento de uma nova cultura do setor no município, visando ainda a geração de empregos e renda aos floridenses.

O evento será realizado com início às 9h00, no auditório da Secretaria Municipal de Educação e contará com a importante presença de Antônio Fadel (ex-presidente da Associação de Feculari-as do Estado de São Paulo), além de pessoas ligadas ao segmento bancário e de financiamento dos setores econômico e social.

De acordo com um dos idealizadores do projeto, o floridense Adilson Barbosa, parcerias impor-tantes têm sido formadas com o Sindicato Rural, filiado ao Senar; Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura e de vários outros segmentos da cidade e região.

A participação no evento é aberta para toda a população e aos produtores rurais interessados.