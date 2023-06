IRAPURU: Programa Feap beneficia produtor rural

Através do Programa Feap (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista), da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, foi entregue para Irapuru um trator agrícola com juros subsidiados pelo governo estadual.

Através do referido programa denominado Feap – Pró Trator, o agricultor de Irapuru através do engenheiro agronômo do município Douglas Zana fez um projeto para que o agricultor e sua família se beneficiassem desse incentivo.

Após os trâmites burocráticos, o trator foi adquirido e já foi entregue para o agricultor irapuruense.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente (SAPMA), a elaboração do projeto é totalmente gratuita e que para tanto, os interessados devem se adequar ao programa estadual e procurar a Casa da Agricultura de Irapuru para mais informações.