Van que transportava pacientes bate na traseira de caminhão em Jaú; uma pessoa morreu

Até a manhã desta quarta-feira (28), o trânsito no sentido Bauru – Jaú estava parcialmente interditado. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da concessionária que administra a via foram ao local para atender as vítimas.

O passageiro de uma van de Paraguaçu Paulista que transportava pacientes morreu na manhã desta quarta-feira (28), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), em Jaú (SP), após o veículo colidir na traseira de um caminhão.