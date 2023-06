Acidente mata motociclista em Lucélia

O adamantinense Bruno Aparecido de Almeida, 34 anos, perdeu a vida em um grave acidente ocorrido no amanhecer desta quinta-feira (29), na rua Sérgio Prado Galupo, em Lucélia.

Conforme apurado pelo jornalismo Folha Regional, ele foi encontrado caído na calçada, com a moto que conduzia sobre o seu corpo durante o atendimento da ocorrência pela Polícia Militar.



A vítima estava desacordada e apresentava dificuldade de respirar e conforme o Corpo de Bombeiros, sofreu parada cardiorrespiratória.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro, mas não resistiu e infelizmente faleceu.



A Perícia Científica esteve no local e um inquérito que será aberto pela Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.



VELÓRIO E SEPULTAMENTO

A nossa reportagem falou com a Funerária Flor de Lótus, responsável pelo velório e sepultamento de Bruno que informou que estão sendo realizados os trâmites de remoção do corpo para exames no Instituto Médico Legal e que com a liberação, será preparado e levado para seu memorial em Adamantina onde os familiares e amigos poderão se despedir.



Já o sepultamento, será feito em Pacaembu em horário a ser definido pela família.

Bruno deixa a esposa e um filho de apenas dois anos de idade.