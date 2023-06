Colisão mata motociclista em rodovia de Piracicaba e motorista foge sem prestar socorro

Uma motociclista de 47 anos morreu após ser atingida por um veiculo que fugiu sem prestar socorro, na manhã desta quinta-feira, 29, na rodovia Fausto Santomauro (SP 127), entre Piracicaba e Rio Claro. O acidente ocorreu no km 21 da pista norte da rodovia. Uma ambulância de Capivari que transportava quatro pacientes ainda bateu na moto caída no asfalto e teve os pneus e o radiador furados no choque.

A vítima morreu no local em decorrência dos graves ferimentos. Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Científica e a Concessionária estiveram no local. A funerária transportou o corpo da motociclista ao Instituto Médico Legal. A polícia segue à procura do veículo que provocou o acidente e fugiu.