Definida a programação da 62ª Festa do Ovo; Luan Santana, César Menotti & Fabiano e Maiara e Maraisa estão na grade de shows

Maior e mais tradicional evento agro avícola do Brasil, a 62ª Festa do Ovo será realizada de 12 a 17 de julho deste ano no Recinto de Exposições Kisuke Watanabe de Bastos (SP). Promovido pela Prefeitura e Câmara Municipal e realizado pela Associação Cultural e Esportiva Nikkey de Bastos (Acenba), o evento tem extensa programação com shows artísticos, torneios de golfe e judô, concurso de qualidade de ovos, Reunião Câmara Setorial de Ovos, Jornada Técnica, corrida de pedestre e um completo festival de cultura japonesa.

Durante a 62ª Festa do Ovo haverá ainda ampla exposição agro avícola, praça da alimentação, feira do verde, parque de diversões e completo Festival de Cultura Japonesa, na Tenda Japonesa, com Cerimônia do Chá, bon odori, dança japonesa, karaokê, apresentação de taikô e violão, danças rítmicas, shows com cantores de karaokê consagrados nacional e internacionalmente, entre diversas outras atrações e variada gastronomia típica com pratos diversificados.

A programação da 62ª Festa do Ovo será aberta com o 44º Torneio de Golfe da Festa do Ovo, promovido e realizado pelo Bastos Golf Clube (BGC). O evento, que acontecerá no Bastos Golf Clube, inicia às 7 horas da manhã do dia 8 de julho (sábado). O torneio reinicia às 7 horas do dia 9 de julho (domingo) e encerrará às 15h00 com a entrega de prêmios.

No dia 12 de julho (quarta-feira) acontece, às 09h00, a recepção de ovos para Concurso de Qualidade de Ovos na Acenba – Associação Cultural e Esportiva Nikkey de Bastos. O encerramento da recepção de ovos acontece às 12 horas. O julgamento do Concurso de Qualidade de Ovos será as 13 horas. Ainda na quarta-feira (12) acontece o show com cantora Ana Castela, a partir das 22 horas no palco do Recinto de Exposições Kisuke Watanabe.

Dia 13 de julho (quinta-feira) acontece ás 14h00 a abertura do Pavilhão Central para avicultores e pessoas ligadas ao setor de postura e tem início a reunião Câmara Setorial de Ovos, no pavilhão central do Recinto de Exposições. As 16h00 começam as palestras Técnicas O encerramento das atividades no pavilhão central do recinto acontece às 21h30. Logo após, ás 22 horas, será realizado show com a dupla sertaneja Felipe e Rodrigo, no palco do Recinto de Exposições.

A programação do dia 14 de julho (sexta-feira) será aberta ás 07h00 com o café da manhã da 44ª Jornada Técnica, promoção Sindicato Rural de Bastos, na Acenba (Associação Cultural e Esportiva Nikkey de Bastos), na Rua Adhemar de Barros, 466, centro de Bastos (SP). O evento segue ás 07h30 com abertura oficial; 08h00 – Issao Imamura (palestrante e maior ilusionista brasileiro); 08h50 – apresentação Inata Produtos Biológicos; 09h00 – Panorama de Mercado “Avicultura e Agronegócio” com José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho (pesquisador do Ipea, economista e matemático); 09h50 – apresentação Chiode Minicucci Advogados; 10h00 – Douglas Alencar Rodrigues (ministro do Tribunal Superior do Trabalho); 11h00 – apresentação Cargill Agrícola; 11h10 – Fórum de Debates Sobre Influenza Aviária – Secretaria da Agricultura e Abastecimento e Coordenadoria da Defesa Agropecuária de São Paulo; e ás 12h30 – encerramento da 44ª Jornada Técnica.

Ainda no dia 14 de julho (sexta-feira) acontece, ás 14h00, a cerimônia de abertura oficial da 62ª Festa do Ovo, no Recinto de Exposições “Kisuke Watanabe”, com Cerimônia do Chá, Exposição Agro Avícola, Industrial e Implementos e Feira do Verde. Neste mesmo dia será realizada, a partir das 14h00, a Palestra Sebrae – Sucessão Familiar e às 15h00 – palestra Técnicas. Na Tenda Japonesa no Recinto de Exposições haverá: 19h00 – apresentação de Taikô – Shouryuu Daiko de Bastos, 19h40 – apresentação de Karaokê – Bastos Karaokê Aiko Kai, Bailados Japonês; 20h10 – Engaru Ganbou Daiko – Hokkaido (JP); às 20h40 – show musical de Nobuhiro Hirata – Requios Gueinô Doukokai Eisa Taikô (Tambores de Okinawa) – Marilia (SP); e às 22h00 – Ritmos Dance – Música Remix (alunos de Bastos e Tupã da professora Thais Godoy.

Ás 21h30 de sexta-feira (14/07) encerra a visitação as exposições no pavilhão central. A partir das 22h00 acontece o show do cantor sertanejo Luan Santana, no palco do Recinto de Exposições.

A programação da 62º Festa do Ovo segue no dia 15 de julho (sábado): 09h00 – 26° Torneio de Judô da Festa do Ovo, no Centro de Treinamento Uichiro Umakakeba; 09h00 – 5º Corrida da Festa do Ovo (5km corrida / 2,5km caminhada) com largada na entrada principal do Recinto de Exposições “Kisuke Watanabe”; 10h00 – 5º Corrida Kids da Festa do Ovo; 12h00 – reabertura do Recinto de Exposições para visitação pública; 15h00 – entrega de prêmios e troféus aos avicultores classificados no Concurso Qualidade de Ovos (no pavilhão central do Recinto de Exposições).

A noite de sábado (15/07) está repleta de atrações excelentes na Tenda Japonesa no Recinto de Exposições = 19h00 – apresentação de Taikô Grupo Ishindaiko de Londrina (PR); 19h40 – Kenko Taisso de Mie Kenjikai – Nin-nin Taisso; 19h50 – Bailados Japonês (Acenba Fujinkai – Professora Missako Mitsuishi); 20h00 Bailados Japonês – Maria Kyono; 20h10 Engaru Ganbou Daiko – Hokkaido (JP); e às 20h40 – show do Grupo Wakadaiko da Acema – Maringá (PR). Logo após o encerramento das exposições no pavilhão central, ás 21h30, tem início o show sertanejo com a dupla César Menotti & Fabiano, agendado para começar às 22 horas no palco do Recinto de Exposições.

No dia 16 de julho (domingo), estão agendadas as seguintes atrações na Tenda Japonesa: 11h30 – apresentação de Karaokê e Bailados Japonês; 12h20 – apresentação de alunos da Escola Japonesa da Acenba; 12h30 – Bailados Japonês (Acenba Buyou Kai); 12h50 – apresentação de Karaokê e Bailados Japonês; 13h40 – Bom Odori; e às 14h40 – apresentação de Violão com a Professora Beth. Ainda no domingo (16/07) acontece o show do cantor Mumuzinho, a partir das 21 horas, no palco do palco do Recinto de Exposições.

A programação da 62ª Festa do ovo finaliza no dia 17 de julho (segunda-feira) com o show da dupla sertaneja Maiara & Maraisa, agendado para acontecer a partir das 21h30 no palco do palco do Recinto de Exposições.