FLÓRIDA: Informatização da Santa Casa

A Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista através da mesa administrativa e a direção clínica vêm trabalhando para conseguir melhorias no desempenho hospitalar através da implantação do prontuário eletrônico.

A implantação do prontuário eletrônico irá reestruturar o processo de comunicação e gerenciamento de arquivos internos e terá a finalidade de informatização e modernização, trazendo melhoria e agilidade no atendimento dos pacientes, integrando os setores e facilitando o processo das rotinas hospitalares, gerando com isso a otimização dos recursos da entidade.

Foi feito um requerimento a juíza de direito da comarca de Flórida Paulista, para a liberação de recursos referente às prestações pecuniárias aplicadas pelo juízo da comarca, para a compra de sete computadores completos, quatro impressoras LaserJet, uma impressora multifuncional, oito nobreaks, um hubswitch, 405 metros de cabo de rede e 10 metros de cabo vga.

O pedido foi aprovado e o valor de R$ 36.444,00 já se encontra depositado na conta da instituição desde o dia 14; a empresa que apresentou o melhor orçamento já foi comunicada para prestar o serviço de entrega e instalação dos equipamentos.

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista é uma instituição filantrópica (sem fins lucrativos) que desempenha atividades de atendimento em urgência/emergência e internações nas clínicas médicas, cirúrgicas, obstétricas/pediátricas e ambulatório. Também faz atividades complementares de diagnóstico e tratamento (fisioterapia, radiologia, patologia clínica e ultrassonografia). Realiza ações voltadas ao atendimento SUS visando a cura e melhoria da qualidade de vida da população, mantendo atendimento de 24 horas.

O hospital é cadastrado com 47 leitos (sendo 30 destinados ao SUS), mantendo serviços de RX, maternidade, berçário, pediatria, clínica médica, atendimento de urgência/emergência e atendimentos ambulatoriais.

Em caráter filantrópico, o hospital visa atender suas finalidades, sempre com empenho da diretoria, corpo clínico e funcionários, a todos que chegam precisando de cuidados curativos para a promoção da saúde.

O provedor Aguinaldo Carvalho diz estar muito agradecido pelo empenho de todos os setores da comunidade floridense em ajudar nas demandas do hospital; em particular ressalta os preciosos préstimos do tribunal de justiça em ter uma visão positiva sobre a importância da Santa Casa local.