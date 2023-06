Paciente que morreu em acidente com van seguia a hospital para tratamento contra o câncer em Jaú

A van com pacientes de Paraguaçu Paulista (SP) bateu na traseira de um caminhão, próximo ao km 198 da rodovia. Além de Tiana Cazzarini Pedroso, de 56 anos, outros passageiros que fazem tratamento no hospital de Jaú, que fica a cerca de 240 quilômetros de distância de Paraguaçu Paulista, estavam no veículo.