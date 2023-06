Centro Universitário de Adamantina abre seletivo para funções administrativas

O Centro Universitário de Adamantina abriu nesta terça-feira, 27, processo seletivo público para funções administrativas. As inscrições estão disponíveis até 11 de julho em www.omconsultoria.com.br. De acordo com o edital nº 19/2023, a taxa varia de R$30 a R$50 conforme o cargo.

A data, horário e local das provas serão divulgados pela imprensa e pelo site da OM Consultoria com ao menos cinco dias de antecedência. Há uma vaga para cada uma das funções: auxiliar de agropecuária, auxiliar de computação, auxiliar de laboratório, engenheiro civil, escriturário, responsável técnico em serviços diagnósticos em análises clínicas, servente de obras e técnico de segurança do trabalho.

É assegurado o direito de inscrição para pessoas com deficiência cujas atribuições para o cargo sejam compatíveis com a(s) deficiência(s). Se aprovadas, será destinada uma vaga a cada dez nomeados por emprego.

De caráter eliminatório, a prova escrita terá duração de três horas e constará de 50 questões objetivas de múltipla escolha no valor total de 100 pontos, sendo dois pontos por questão. O candidato que não obtiver no mínimo 50 pontos será desclassificado do processo seletivo.

A validade será de um ano, a partir da data de homologação. Mais informações sobre a jornada de trabalho, salário, escolaridade exigida, conteúdos programáticos e atribuições estão disponíveis no edital nº 19/2023.