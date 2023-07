FLÓRIDA: 2ª Festa Junina Municipal acontece neste sábado

Amanhã (1), a partir das 17h, o Centro de Lazer será palco de mais uma edição da Festa Junina Municipal realizada pela Prefeitura de Flórida Paulista e parceria com as secretarias municipais.

A programação conta com apresentação de danças, barracas típicas e outras atrações.

Realizado pela primeira vez no ano passado, o evento foi sucesso total, reuniu um grande número de pais, alunos e a comunidade floridense, sendo bastante elogiado pela organização.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, a primeira-dama Nelci Fróio, que é uma das idealizadoras do evento aproveitou para fazer o convite à toda a população para que prestigie a Festa Junina Municipal e também agradeceu o empenho de todos os envolvidos.