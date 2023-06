FLÓRIDA: Funcionamento de elevador na escola Octaviano é cobrado na Câmara

O vereador professor Rafael cobrou na última sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista o funcionamento do elevador existente na escola Octaviano e que deveria estar atendendo os portadores de necessidades especiais.

De acordo com professor Rafael, em mais uma de suas visitas nas unidades de ensino do município, pode constatar que até o momento, o elevador ainda não está operando e que tal situação é motivo de indignação, já que a escola possui alunos que poderiam estar sendo atendidos com o funcionamento do equipamento.

O vereador frisou ainda os investimentos realizados no local e destacou também que esta não é a primeira vez que é realizada a reivindicação na Câmara Municipal.

“Creio que nossas crianças que são portadoras de necessidades especiais e até mesmo os profissionais que atuam na unidade escolar merecem um pouco mais de atenção neste sentido. Se há o equipamento, tem que estar funcionando e atendendo aqueles que dele necessitam”, destacou professor Rafael.

O elevador foi uma das melhorias implantadas com as obras de reforma e ampliação da escola Octaviano através de investimentos do Governo do Estado através da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.