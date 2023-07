IRAPURU: Prefeito contesta números do Censo divulgado pelo IBGE

Foi divulgado esta semana pela imprensa o resultado do Censo 2022 nos municípios brasileiros. Na oportunidade foi divulgado os números de Irapuru com a redução significativa da população do Município, que passou de 7.789 para 5.938.

De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Irapuru, no mesmo dia da divulgação o prefeito Mazinho entrou em contato com o IBGE para contestar a queda do número de habitantes divulgados.

Nesta sexta-feira, dia 30, representantes do IBGE estiveram em Irapuru onde em reunião com o prefeito Mazinho confirmaram a inconsistência dos números divulgados. Participaram também da reunião o presidente da Câmara Municipal Heitor Nelson Ferreira e vereadores.

Foi então comunicado ao prefeito que o IBGE está em processo de revisão para correção dos dados e posterior publicação.

“Assim que for concluído o processo, informaremos á população e aos órgãos de imprensa os dados revisados”, informou a Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal de Irapuru.