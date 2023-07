LUCÉLIA: Em júri, advogados conseguem absolvição de réu por tentativa de homicídio

No tribunal do júri-popular, realizado ontem (29) no Fórum da Comarca de Lucélia, um dos maiores e mais respeitos advogados atuantes neste tipo de julgamento, o Dr. Dirceu Miranda, acompanhado das advogadas Dra. Francine De Arribamar e Dra. Jester Marinho, conseguiram a absolvição de um homem que era acusado de tentativa de homicídio contra o primo.

Após a conclusão do júri e pronunciamento da sentença, a reportagem do jornal e site Folha Regional entrevistou os advogados, que deram detalhes acerca dos fatos e a absolvição do cliente.



Segundo os advogados, “após uma discussão em via pública, ocorrida em 2016, o cliente que até então era tido como réu, precisou desferir dois golpes de faca contra o primo, sendo um nas mãos e outro no tórax para se defender da injusta agressão sofrida por parte do mesmo naquele momento, agindo em legítima defesa, já que cerca de 40 minutos antes, havia sido ameaçado de morte com sua família com o uso de um facão”.

“O homem arrolado como vítima no processo, também já havia espancado a mãe do acusado em outra ocasião, fato este que causou ainda mais revolta e indignação, tomando o cliente por uma ira incontrolável, tendo em vista a situação pela qual a mãe foi exposta”, detalharam os advogados.



Na ocasião, estava envolvido um terceiro homem, que também desferiu golpes contra a vítima. Também considerado como réu pela Justiça, mas que acabou falecendo no decorrer do processo.

O luceliense respondeu em liberdade ao processo de tentativa de homicídio qualificado, mas com a atuação dos advogados, acabou sendo absolvido por legítima defesa por 4 votos à 3, pelas 7 juradas, todas mulheres que compuseram o corpo de jurados.

“Mais uma atuação diante do tribunal do júri, que com o demonstrar dos fatos, provas e depoimentos, concluiu, votou e absolveu o acusado, promovendo de fato a Justiça ao cliente que poderá continuar levando sua vida normal e procedendo nos afazeres como qualquer outro cidadão de bem”, frisou Dr. Dirceu Miranda.