Motorista fica ferido em tombamento de caminhão entre Flórida e Adamantina

O motorista de um caminhão com placas de Nova Andradina / MS, ficou ferido e precisou ser encaminhado para o Pronto Socorro de Adamantina após o tombamento do veículo que estava carregado de blocos na tarde deste sábado (1), na SP-294, próximo da entrada do Bairro Tucuruvi entre Flórida Paulista e Adamantina.



Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional no local dos fatos, ele seguia sentido Flórida / Adamantina, quando por motivos ainda desconhecidos, na curva próximo da entrada do Tucuruvi, acabou tendo a velocidade reduzida e “desceu” de ré, colidindo em um poste e adentrando uma propriedade rural onde tombou e esparramou parte da carga de blocos.



Equipes da concessionária Eixo SP e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e prestaram suporte ao condutor, além de sinalizar o trecho afetado pelo acidente.



A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência. As causas do acidente vão ser apuradas.