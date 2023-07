Parceria entre prefeita de Salmourão e vice-prefeito de Lucélia busca pavimentação de vicinal entre os Municípios

Na manhã de segunda-feira (26), a prefeita Sônia Cristina Jacon Gabau recebeu em seu gabinete, a visita do senhor Marcos Vicente Lima, que é o vice-prefeito do município de Lucélia e também vice-presidente da Associação Direita da Nova Alta Paulista (ADNAP). Também esteve presente e participou da visita foi o Secretário de Administração, senhor Édis Gabau.

Durante a visita, foram tratados dois assuntos de extrema importância, sendo que o primeiro se trata do apoio do vice-prefeito de Lucélia, na busca pela liberação de recursos junto ao Governo Estadual para a pavimentação asfáltica da estrada vicinal que liga os municípios de Salmourão e Lucélia.

O segundo ponto abordado durante a conversa foi o apoio incondicional da ADNAP, através da vice-presidência ocupada pelo vice-prefeito Marcos Lima e do representante da associação no município de Salmourão, Lucas Reis, que ocupa atualmente o cargo de delegado municipal da associação no município.

Marcos Lima prontificou-se a marcar uma reunião na capital paulista entre o executivo municipal de Salmourão, que está representado pela prefeita Sônia e o Governador Tarcísio de Freitas. Frisou ainda que a reunião para acertar a liberação desses recursos pode ser realizada a qualquer momento, caso o Governador Tarcísio porventura venha cumprir algum compromisso executivo pela região.

“É uma imensa satisfação poder firmar uma parceria intermunicipal para que juntos possamos conseguir essa grande conquista que vai beneficiar as duas cidades. Disponibilizo meu apoio como vice-prefeito e também como vice-presidente da ADNAP.” afirmou Marcos Lima.

“Considero de extrema importância todo o apoio recebido na busca para que possamos executar esse projeto. Com a união das forças entre as cidades e também com a ajuda de influências emblemáticas como a ADNAP, através de seus membros e representantes, temos certeza de que será muito mais fácil conseguir conquistar mais este pleito para nossa população.”, disse a prefeita Sônia durante a visita.

O secretário Édis Gabau também se manifestou e agradeceu pela visita e também pelo apoio de Marcos Lima, principalmente como representante da ADNAP, pois toda ajuda é bem vinda quando se trata de buscar o que é melhor para a população.

Édis também reforça que com a execução do projeto de pavimentação da vicinal Salmourão x Lucélia, serão gerados dezenas de empregos diretos e indiretos, além de viabilizar uma melhor dinâmica no escoamento de insumos do setor sucroalcooleiro e garantir mais segurança, aliviando o trânsito de boa parte de veículos pesados dentro da área urbana do Município.