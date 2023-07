Pracinha é vice-campeão da Copa Unipontal de Futsal

Narandiba F.C. e Pracinha F.C. se duelaram nesta sexta-feira (30) no Ginásio de Esportes de Narandiba, no segundo jogo da final da Copa Unipontal de Futsal da Região de Presidente Prudente.

A equipe de Narandiba, que contava em seu elenco com bons jogadores e havia vencido o primeiro jogo realizado no dia 23 de junho, no Ginásio de Esportes Paulo Camargo em Adamantina e apoiado pela sua torcida foi superior em quadra, onde mostrou um bom futsal e conquistou o título da competição ao vencer por 5 a 1.