Equipe de Robótica do SESI de Osvaldo Cruz conquista 1º lugar no Campeonato Mundial na Austrália

Depois de ser destaque em campeonatos a nível regional, estadual e nacional, a Equipe de Robótica do SESI de Osvaldo Cruz, Eagles, conquistou o tão sonhado campeonato mundial, que aconteceu em Sydney, na Austrália.

Os alunos saíram de Osvaldo Cruz na última segunda-feira, dia 24 de junho, em uma viagem toda custeada pela instituição SESI e, além de participar do campeonato, tiveram experiências incríveis conhecendo outro país.

A equipe Eagles conquistou o primeiro lugar geral no Campeonato Mundial e o primeiro lugar na categoria Desempenho do Robô, com 410 pontos.

Nas redes sociais, a equipe descreveu como foi a experiência. “Anunciamos com muito orgulho que conquistamos o 1º lugar na classificação geral, Champion Award, no Torneio Asia Pacific Open Championship realizado em Sidney, Austrália e também conquistamos o prêmio de 1º lugar na categoria Desempenho do Robô, onde conseguimos a maior pontuação de 410 pontos! Gostaríamos de agradecer a todos que nos ajudaram a realizar este sonho! Por todo o apoio fornecido pela nossa instituição SESI, pela ajuda de toda a nossa unidade escolar CE 283, professores, direção e coordenação, pelo nosso técnico por sempre confiar em nós e acreditar em nosso potencial, e também aos nossos pais por sempre nos apoiarem. Estamos extremamente felizes e orgulhosos por promover ciência e tecnologia e compartilhar nosso conhecimento para o mundo e também por ter representado nosso país! Encerramos a temperada de uma maneira inexplicável, vivendo momentos incríveis e de muito aprendizado! Go Eagles!”.