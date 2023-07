FLÓRIDA: Realizada a 1ª Conferência de Gestão Ambiental

Foi realizada a “1ª Conferência de Gestão Ambiental” da escola Pércio e município de Flórida Paulista, dentro das atividades do Projeto “ECOPÉRCIO – Contribuindo para o Desenvolvimento Sustentável”.

O evento ocorreu no auditório da Secretaria de Educação contando com a participação de gestores e professores da escola Pércio; da diretora da escola Octaviano, Clélia Corveloni; do encarregado do Posto de Operação de Flórida Paulista, Daniel Vitte; presidente da Câmara Municipal, o vereador professor Rafael; representando o prefeito Fróio a advogada dra. Beatriz Dantas, juíza de direito dra. Ana Karolina Gomes de Castro; membros da Diretoria de Ensino de Adamantina, representada pela supervisora Márcia Helena M. dos Santos, Conselho Tutelar, secretarias municipais e alunos envolvidos no projeto.

A iniciativa visa inserir o aluno na sociedade a qual ele compõe, participando diretamente na gestão ambiental municipal, apoiando o desenvolvimento da agenda ambiental local; aplicando os conhecimentos adquiridos em seus projetos de vida; compartilhando os saberes e contribuindo com o desenvolvimento sustentável da comunidade formando cidadãos atuantes e responsáveis diante das problemáticas ambientais em seu cotidiano.

O diretor da escola Pércio, Tiago Rafael, destacou a importância do projeto, bem como a parceria com a Prefeitura Municipal que renderá bons frutos para toda a comunidade.

Ele também frisou que novas ações serão desenvolvidas nos diversos segmentos do município.