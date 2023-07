Motorista fica ferido em acidente com caminhão carregado de ovos

Um caminhão de uma transportadora de Bastos (SP), carregado com uma carga de ovos, se envolveu em acidente de trânsito na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na madrugada deste domingo, dia 2. O motorista sofreu fratura em um dos dedos das mãos e na clavícula, recebeu atendimento médico, mais já recebeu alta e está retornando para sua residência em Bastos. O ajudante saiu sem ferimentos. O fato ocorreu por volta das 3 horas da madrugada na altura do município de Garça (SP).

O caminhão, ocupado pelo motorista e um ajudante, saiu de Bastos carregado com ovos que seria entregue na cidade de Guarulhos (SP) e, por motivos e em circunstancias a serem esclarecidas, tombou no quilômetro 414 da SP-294, no sentido de Marília a Bauru, entre a saída da cidade e a base da Polícia Militar Rodoviária. O motorista sofreu fratura em um dos dedos das mãos e na clavícula e foi conduzido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Garça, foi medicado, recebeu alta e já esta retornando para Bastos.



Com o tombamento no canteiro central, a carroceria se soltou e parou entre uma das faixas da pista e o acostamento. O local do acidente de trânsito foi sinalizado pela concessionária Eixo, mas os motoristas precisam de atenção, pois apenas uma faixa no sentido de Bauru a Marília está liberada. A Polícia Militar Rodoviária registrou um Boletim de Ocorrência e as causas do acidente de trânsito serão apuradas pela Polícia Civil de Garça.