Mulher morre depois de ser atacada por pit bull em Paraguaçu Paulista

Helenita Lopes Machado, de 60 anos, morreu depois de ser atacada por um cachorro da raça pit bull, no final da tarde deste domingo (2), em Paraguaçu Paulista.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar atendeu o fato no Condomínio Residencial de Chácaras, em Paraguaçu Paulista, quando Helenita foi vítima do ataque do pit bull. O animal, que pertence a um vizinho, escapou de onde estava sendo mantido e avançou sobre Helenita e seu esposo, Obedenário Pereira.

Testemunhas que estavam próximas, acionaram uma equipe médica, que levou o casal à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista. No entanto, Helenita não resistiu aos ferimentos e faleceu logo em seguida. Se marido Obedenário sofreu ferimentos na perna encontra-se sob cuidados médicos.

O pit bull é de propriedade de Joãozito da Conceição e escapou de onde era mantido, atacando o casal Helenita e Obedenário, conforme informações do boletim de ocorrência.

Foi solicitada a perícia no local da agressão e o corpo de Helenita foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame necroscópico. Serão feitas perícias também para investigar a ocorrência de fatos anteriores envolvendo o mesmo animal e até mesmo solicitar, se for o caso, que o cão seja sacrificado, se for provado nos autos outros fatos semelhantes ou até mesmo relatos de eventuais testemunhas nesse sentido.

A ocorrência policial foi registrada, para futura investigação, como:

crime consumado (Código Penal – Lesão corporal (art. 129 – § 6° se a lesão é culposa);

crime consumado (Código Penal – Homicídio (art. 121 – § 3º – se o homicídio é culposo);

crime consumado (DL 3.688/41 – Contravenções Penais – omissão de cautela na guarda/condução de animais – art. 31).