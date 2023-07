Residência Pedagógica do Centro Universitário de Adamantina promove projeto Ativamente

Com o objetivo de estimular habilidades preditoras de aprendizagem, tais como memória, atenção, percepção, planejamento e execução de ações, o Programa Residência Pedagógica (PRP) do Centro Universitário de Adamantina desenvolve o projeto Ativamente na EMEF Eurico Leite de Morais.

Produzido junto aos estudantes residentes sob a supervisão da Profª Ma. Siomara Ladeia Marinho, o projeto é voltado aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental orientados pela professora preceptora Jacqueline Marques e com o apoio da direção da escola.

A preceptora Jacqueline Marques disse que as atividades são desenvolvidas para melhorar o desempenho cognitivo dos estudantes, além de facilitar a realização de atividades pedagógicas propostas em sala de aula. “Durante a vivência foi notada a relevância da troca de conhecimento e aprendizado contínuos”, relata.

A professora supervisora Siomara afirma que a estimulação de habilidades cognitivas tem impacto poderoso no desenvolvimento. “Muitas crianças têm na escola a única oportunidade de receber estimulação, que auxiliam no desenvolvimento de determinadas habilidades. As crianças precisam estar motivadas e interessadas, cabendo ao mediador, propiciar momentos de aprendizagem relevantes”, completa.

“Agradeço ao Centro Universitário, ao Programa Residência Pedagógica, a todos os residentes, à preceptora Jacqueline Marques, direção e coordenação da EMEF Prof. Eurico Leite de Morais por receberem os bolsistas e acreditarem no programa”, finaliza.

O PRP é um programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que objetiva fomentar projetos institucionais de residência pedagógica implementados por instituições de Ensino Superior, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação inicial de professores da educação básica nos cursos de licenciatura.