Polícia age rápido e prende motorista de caminhão que atropelou e matou criança de 8 anos

A Polícia Militar agiu rápido, localizou e prendeu o motorista que conduzia o caminhão que atropelou e matou uma criança de apenas oito anos de idade em Panorama no início da noite de hoje (8).

Segundo apurado pela reportagem do jornal e site Folha Regional junto ao Setor de Comunicação do 25º Batalhão da Polícia Militar, as equipes realizaram patrulhamento pelas imediações na tentativa de localizar o caminhão envolvido com o apoio de policiais civis e testemunhas.

Ele foi encontrado quando basculhava a carga em uma rua sem saída. Nas rodas, havia vestígios resultantes do atropelamento do menino.



Ainda segundo a Polícia Militar, o homem tem passagens pela Justiça e estava em liberdade há cerca de 10 dias.

Ele disse aos policiais que não havia notado a presença da criança e que também não percebeu o atropelamento.

Ele recebeu voz de prisão e a ocorrência segue sendo apresentada no Plantão da Polícia Civil que vai deliberar pela sua soltura ou por determinar o seu recolhimento em uma unidade prisional.

